7 неочаквани факта за „Орела“ от UFC Хабиб Нурмагомедов

Звездата на UFC от Дагестан знае шест езика. С какво още може да ни удиви Хабиб?

Шампионът вече влезе в историята като един от най-добрите бойци. Няма нито едно поражение в кариерата си. За блестящия боец се знае на практика всичко. Но има неща от биографията му, за които може би не сте чували.

1. Хабиб е бил фен на Конър Макгрегър

Днес Хабиб и ирландският боец са заклети врагове. Конфликтът им продължава вече няколко години и феновете и до днес спорят за това кой е започнал. Но не винаги е било така.

През 2014 г. Конър Макгрегър е изгряваща звезда в UFC и е мощно промотиран от мениджърите си. Тогава мнозина са очаровани от ирландеца, включително и вече станалият популярен Хабиб. Запознанството започва в Twitter: марката спортна екипировка Detnrone рекламира там нова тениска, в която трябва да се бие ирландецът, като питат на кого му трябва такава.

Dethrone_Dan@Dethrone_Dan

Who needs a new @TheNotoriousMMA UFC178 walkout tee?? These will be up on the site shortly…

14422:08 ч. – 9.09.2014 г.Информация за реклами в Twitter и поверителност106 души говорят за това

„I like this t-shirt, I need“ (Харесва ми тениската, трябва ми“), пише в коментар Хабиб. „My man Khabib!!!“ (Моят човек Хабиб), отговаря в коментар Макгрегър. Те се уговарят за лична среща за предаването на тениската и дори провеждат тренировка заедно.

След това се появяват общи снимки. „С Конър Макгрегър. След невероятната му победа. Опасен пич“, пише под тях Хабиб.

Има различни версии за това как е завършила тази дружба. Една от тях: когато журналисти питали Конър как е неговият приятел Хабиб. Ирландецът отговорил: „Хабиб – мой приятел? В този бизнес няма приятели!“. Казват, че Нурмагомедов не е подминал тези думи.

2. Хабиб едва не става охрана в нощен клуб

Jason Silva//Global Look Press

Идеята да работи като охрана идва на боеца от Дагестан след две тежки поредни травми: през 2014 г. къса коленни връзки, а след година – преди планиран бой с Тони Фъргюсън – си чупи ребро. В този момент Нурмагомедов иска да приключи кариерата си, а, за да подсигури себе си и семейството си (тогава вече е женен), мисли за варианти за работа.

Разубеждава го баща му, настоявайки, че сам ще го подсигури. Твоята отговорност е да се храниш добре и да ходиш в залата, казва Абдулманап Нурмагомедов. „Тогава му казах – толкова дълго се борихме за това, не трябва да се предаваме така бързо. Той се върна на тепиха и започна да „оре“. И повече не се спря“, спомня си бащата на Хабиб.

3. В детството си Хабиб губи навсякъде

Хабиб расте на тепиха – буквално. Започва да тренира на 5 годинки. Момчето се занимава с всички видове борба: свободна, джудо, гръко-римска борба, самбо, ръкопашен бой, панкратион, греплинг, джиу-джицу. Баща му го праща на всички възможни съревнования, но момчето никъде не заема първите места. Усеща се силна умора. На 13-14 години зад гърба му са все пети и шести места на всички републикански първенства.

На 16-годишна възраст списъкът с единоборствата се съкращава до три и той започва да получава призови места. „Беше през 2006 г., когато почувства вкуса на победата и започна повече да работи над себе си. И вече през 2008 г. всеки опитен боец в смесените единоборства се боеше от срещи с него“, казва баща му.

Това е първият бой в смесените единоборства за Хабиб срещу азербайджанеца Васуал Байрамов през 2008 година.

4. Хабиб е икономист и знае шест езика

Александър Демянчук/ТАСС

Хабиб има средно професионално образование: завършил е Махачкалинския финансово-икономически колеж. Днес 31-годишният спортист получава висше образование, студент е 4-ти курс в Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“.

Освен това Хабиб владее пет езика: кумикски (има роднини кумики), родния аварски, руски, турски и английски. Чете още на арабски, но за момента се стеснява да говори на него, споделя баща му.

5. Хабиб има най-противоречивия мениджър в историята на UFC

Казва се Али Абдел-Азиз и репутацията му в смесените единоборства балансира на границата вече много години. Зад гърба си египтянина Али има откачено минало.

Незаконно пресича границата на САЩ с фалшив паспорт, за което се изправя пред съда, но получава оправдателна присъда, като излъгва за смъртта на майка си. Али е съден и през 2019 г. за две разправии в Лас Вегас. Вкаран е и в признатата за екстремистка в САЩ организация „Мюсюлмани на Америка“ и предава данни на ФБР и полицията. Макгрегър веднъж се осмели да напомни, че в Колорадо Али има син, който не е получил издръжка.

FYI, Noah is the son Ali abandoned in Colorado when he started as an informant for the NYPD and who he is $50k behind in child support for. @TheNotoriousMMA does his homework when preparing for war.6 9760:32 ч. – 21.09.2018 г.Информация за реклами в Twitter и поверителност2 514 души говорят за това

Хабиб се запознава с мениджъра си през 2014 г. и именно той му помага да се измъкне от личностната криза и му организира лечението. Оттогава кариерата на боеца върви само нагоре. Той нарича Али свой брат и често публикува техни общи снимки в мрежите.

6. Хабиб много бързо сваля и качва килограми

Антон Денисов/Sputnik

Между боевете Хабиб сериозно качва килограми, затова всеки път му се налага да сваля екстремно бързо. И така за 3,5 месеца той прави това два пъти, като сумарно качва и сваля 35 килограма.

Средно след две седмици силови тренировки той качва около 20 килограма.

7. Жената на Хабиб е негова роднина

За жената на шампиона на UFC не се знае много – Хабиб умишлено избягва да излага личния си живот на показ. Освен роднините, близките и приятелите му, никой дори не е виждал лицето ѝ.

Но е известно, че се казва Патимат, а фамилията ѝ по рождение е същата, като на Хабиб – Нурмагомедова. Патимат и Хабиб са от едно и също село – Силди – и се падат роднини. Патимат е първата любов на Хабиб, седят на един чин в училище. Реално само за година. След това семейството на Хабиб се мести. Той се връща в родното село и ѝ прави предложение, когато става известен през 2013 година.

