42-рата антарктическа експедиция на Китай стартира близо до станция Zhongshan

понеделник, декември 15, 2025
42-рата антарктическа научна експедиция на Китай вече е в разгара си около станция Zhongshan, китайска изследователска база в Антарктида.

Екипът на експедицията пристигна в региона на борда на китайските ледоразбивачи Xuelong и Xuelong, които също така се погрижиха за транспортирането на провизии за мисията.

Двата ледоразбивача са доставили приблизително 2000 тона провизии до станция Zhongshan в подкрепа на научните изследвания.

42-рата антарктическа експедиция ще продължи 19 месеца, като целта е да се развият големи научни изследвания и международно сътрудничество в полярни условия.

Екипът на експедицията отплава от Шанхай на 1 ноември, като се очаква мисията да приключи през май 2026 г., когато и двата ледоразбивача се завърнат в Китай.

Видео: https://youtu.be/LQoG4RD-6T4

Източник: AMSP.link

