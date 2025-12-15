42-рата антарктическа експедиция на Китай стартира близо до станция Zhongshan
42-рата антарктическа научна експедиция на Китай вече е в разгара си около станция Zhongshan, китайска изследователска база в Антарктида.
Екипът на експедицията пристигна в региона на борда на китайските ледоразбивачи Xuelong и Xuelong, които също така се погрижиха за транспортирането на провизии за мисията.
Двата ледоразбивача са доставили приблизително 2000 тона провизии до станция Zhongshan в подкрепа на научните изследвания.
42-рата антарктическа експедиция ще продължи 19 месеца, като целта е да се развият големи научни изследвания и международно сътрудничество в полярни условия.
Екипът на експедицията отплава от Шанхай на 1 ноември, като се очаква мисията да приключи през май 2026 г., когато и двата ледоразбивача се завърнат в Китай.
Видео: https://youtu.be/LQoG4RD-6T4
Източник: AMSP.link