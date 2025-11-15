събота, ноември 15, 2025
Последни:
Общество

42 години от създаването на Северенкипърската турска република

Редактор

Най-ценната проява на борбата за суверенитет и съществуване на кипърските турци от 1963 г. насам е 42-ата годишнина от създаването на Северенкипърската турска република, най-важният символ на националната ни Честита годишнина!

Родината и гарант Турция винаги ще продължи да стои до турския народ на Кипър и ще поддържа конструктивните си и решителни усилия за справедливо, трайно и устойчиво решение на кипърския въпрос въз основа на фактите за острова.

На този почетен ден споделяме гордостта и ентусиазма на кипърските турци, които са неразделна част от великата турска нация. Отбелязваме с благодарност и уважение покойния д-р Fazıl Küşüşük, лидерите на борбата за суверенитет и свобода на нашите братя кипърски турци и покойния Рауф Райф Денкташ, основател на КККТК. Отбелязваме нашите Мехметчики и муджахити, които бяха мъчени по този повод с милост и нашите ветерани с благодарност.

Интересно от мрежата

Вижте още

Русия очаква преките преговори с Украйна да започнат в петък сутринта

Редактор

Осемгодишно момиченце от Русия постави рекорд по степ

Редактор

На пазар за жени и мъже!

Редактор

Pin It on Pinterest