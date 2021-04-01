40+ снимки от Втората световна война през погледа на легендарния Евгений Халдей

Как главният съветски фотокореспондент вижда войната, войниците и трагичната разруха.

Най-известният военен фотокореспондент на СССР Евгений Халдей (1917-1997) снима летци, десантчици, пехотинци и подводничари – той прекарва с тях цялата Втора световна война. Посещава Северния флот, документира боевете на Черно море. Със съветските войски стига до самия Берлин и заснема кадъра, известен по цял свят, – атаката над Райхстага. Събрахме най-доброто от военния период в творчеството на фотографа.

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Прожектористи от Червения флот на зенитна батарея от Северния флот: Г.И. Троян и Я.А. Ладкин се готвят за нощно дежурство, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Пехотинци на Колския полуостров, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Разузнавачи на северния фронт, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Подводница К-21 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Красноармейци край 45-мм противотанково оръдие, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Матроска песен, Краснознаменен Балтийски флот, 1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Прощаване с другарите, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Авиационно торпедо, 1941, Мурманск Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Свален немски „Месершмит“ Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Командир на ескадрила с екипажа си около Ил-4, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Заполярие. Еленът Яша, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Преглед на въздушен съд, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Картечар. Северен флот, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

По посока Мурманск, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Двукратен Герой на СССР Александър Шабалин, Северен флот, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Пленени немци на северния фронт, 1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

17-годишната медицинска сестра Нина Буракова превързва ранен. Спасила е живота на 150 войници Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Бежанци напускат Мурманск след атака на немската авиация, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Витя Черевичкин. Разстрелян от немците в окупирания Ростов на Дон, защото крие гълъби, които те са наредили да бъдат унищожени, 1941 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Между боевете. Новоросийск, 1943 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Летци край фронтова землянка, 1943 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Крайцерът „Молотов“ в поход, Крим, 1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Главното оръдие на крайцера „Молотов“, 1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Пленени германци в Керч, Крим. Зимата на 1941-1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Минути за почивка. Летци от 46-ти женски авиационен полк на Таманската дивизия. Новоросийск, 1943 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

На фронта, 1943 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Самолети Як-9Д в небето, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Салют в освободен Севастопол, Крим, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Водолаз, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Бой в града. Освобождението на Керч, Крим, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Съветски войници разрушават свастиката от завод „Войков“ в Керч, Крим, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Деца си играят на войници, Крим, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Героят на Съветския съюз щурман Сергей Дуплий, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Пленени германци, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

„Така приключват войните“, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Изоставена от немците техника, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Разпит на пленен, 1944 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

На полско-чешката граница, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Немски планер с провизии се врязва в сграда. Будапеща, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Другарите не се изоставят. Виена, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

„Защо война?“ Слепи с бастун в Берлин, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Знамето на Победата над Райхстага. Берлин, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

На по цигара от Райхстага. Берлин, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Освободен Берлин, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

„Ние сме от Берлин!“. Войници се връщат вкъщи, 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Парад на Победата на 24 юни 1945 – войници хвърлят хитлеристки щандарти Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Разоръжаването на Квантунската армия в китайски Харбин, август-септември 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Флаг над Порт Артур, септември 1945 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

източник: RUSSIA BEYOND