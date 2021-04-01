40+ снимки от Втората световна война през погледа на легендарния Евгений Халдей
Как главният съветски фотокореспондент вижда войната, войниците и трагичната разруха.
Най-известният военен фотокореспондент на СССР Евгений Халдей (1917-1997) снима летци, десантчици, пехотинци и подводничари – той прекарва с тях цялата Втора световна война. Посещава Северния флот, документира боевете на Черно море. Със съветските войски стига до самия Берлин и заснема кадъра, известен по цял свят, – атаката над Райхстага. Събрахме най-доброто от военния период в творчеството на фотографа.
Внимание: снимките може да съдържат сцени на насилие. Ако то е неприемливо за вас, въздържайте се от разглеждане. 18+
Прожектористи от Червения флот на зенитна батарея от Северния флот: Г.И. Троян и Я.А. Ладкин се готвят за нощно дежурство, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Пехотинци на Колския полуостров, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Разузнавачи на северния фронт, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Подводница К-21Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Красноармейци край 45-мм противотанково оръдие, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Матроска песен, Краснознаменен Балтийски флот, 1942Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Прощаване с другарите, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Авиационно торпедо, 1941, МурманскЕвгений Халдей/МАММ/МДФ
Свален немски „Месершмит“Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Командир на ескадрила с екипажа си около Ил-4, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Заполярие. Еленът Яша, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Преглед на въздушен съд, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Картечар. Северен флот, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
По посока Мурманск, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Двукратен Герой на СССР Александър Шабалин, Северен флот, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Пленени немци на северния фронт, 1942Евгений Халдей/МАММ/МДФ
17-годишната медицинска сестра Нина Буракова превързва ранен. Спасила е живота на 150 войнициЕвгений Халдей/МАММ/МДФ
Бежанци напускат Мурманск след атака на немската авиация, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Витя Черевичкин. Разстрелян от немците в окупирания Ростов на Дон, защото крие гълъби, които те са наредили да бъдат унищожени, 1941Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Между боевете. Новоросийск, 1943Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Летци край фронтова землянка, 1943Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Крайцерът „Молотов“ в поход, Крим, 1942Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Главното оръдие на крайцера „Молотов“, 1942Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Пленени германци в Керч, Крим. Зимата на 1941-1942Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Минути за почивка. Летци от 46-ти женски авиационен полк на Таманската дивизия. Новоросийск, 1943Евгений Халдей/МАММ/МДФ
На фронта, 1943Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Самолети Як-9Д в небето, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Салют в освободен Севастопол, Крим, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Водолаз, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Бой в града. Освобождението на Керч, Крим, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Съветски войници разрушават свастиката от завод „Войков“ в Керч, Крим, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Деца си играят на войници, Крим, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Героят на Съветския съюз щурман Сергей Дуплий, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Пленени германци, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
„Така приключват войните“, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Изоставена от немците техника, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Разпит на пленен, 1944Евгений Халдей/МАММ/МДФ
На полско-чешката граница, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Немски планер с провизии се врязва в сграда. Будапеща, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Другарите не се изоставят. Виена, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
„Защо война?“ Слепи с бастун в Берлин, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Знамето на Победата над Райхстага. Берлин, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
На по цигара от Райхстага. Берлин, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Освободен Берлин, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
„Ние сме от Берлин!“. Войници се връщат вкъщи, 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Парад на Победата на 24 юни 1945 – войници хвърлят хитлеристки щандартиЕвгений Халдей/МАММ/МДФ
Разоръжаването на Квантунската армия в китайски Харбин, август-септември 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Флаг над Порт Артур, септември 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ
източник: RUSSIA BEYOND