3D принтирането въвежда нова ера на незабавното производство

От предмети от ежедневието до изкуствени мускули от влакнест тип за роботизирано задвижване, новаторска технология за 3D печат, базирана на фотополимеризация, играе роля в революцията на начина, по който творим, представлявайки фундаментална промяна от традиционните методи и трансформирайки индустриите и ежедневието.

Различна от конвенционалното отлагане на материал слой по слой, новата технология използва светлината като прецизен задвижващ механизъм. Процесът започва с вливане на течна фотополимерна смола, която мигновено се втвърдява, когато е изложена на насочена ултравиолетова (UV) светлина, която действа като „превключвател“ за образуване на материала.

За разлика от традиционните методи на сушене, които разчитат на топлина и въздух, UV втвърдяването използва специфични дължини на вълните на UV светлината, за да постигне бърза и контролирана полимеризация.

Това позволява на материала да достигне желаните си механични свойства за част от времето, необходимо за други методи – 20 до 100 пъти по-бързо от традиционния 3D печат – позволявайки създаването на цели продукти само за два до три часа.

В PollyPolymer – високотехнологично предприятие, специализирано в свръхвисокоскоростна 3D технология за печат, базирано в град Суджоу в провинция Дзянсу в Източен Китай, техниката е използвана за производството на персонализирани компоненти, като например еластомерни изкуствени мускули за роботи, които съчетават гъвкавост с издръжливост.

„(Този материал) може да осигури абсорбиране на удари и защита. Освен това, благодарение на кухата си решетъчна структура, той може да разсейва топлината. Разбира се, друго предимство е лекото му тегло, тъй като е запълнен с много решетки в рамките на една и съща структура“, представи Уанг Уенбин, главен изпълнителен директор на компанията.

По-важното е, че тези материали могат да бъдат предварително програмирани и проектирани, за да отговарят на специфични структурни, еластични и механични изисквания, което позволява производство по заявка и персонализирано производство в множество индустрии, каза Уанг, отбелязвайки, че прецизният контрол остава от решаващо значение за процеса.

„Нуждаем се от много прецизен контрол, защото светлинната реакция може да причини много фалшификации, като например изкривяване, което води до намаляване на точността. Затова сме проектирали доста алгоритмични компенсации в този процес. Всеки принтер има параметър за измерване на сила, който можете да си представите като везна, която знае теглото във всеки грам и прави корекции съответно. В зависимост от необходимия сценарий, например, най-високата ни прецизност вече може да достигне 2,8 микрона“, каза Уанг.

Видео с български субтитри:

Източник: AMSP.link

