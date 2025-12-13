На 12 декември 1993 г. на всенароден референдум е приета Конституцията на Руската Федерация – основният закон на страната ни.

Денят на Конституцията с право се счита за един от най-значимите национални празници в Русия.

Конституцията има върховна юридическа сила, пряко действие и се прилага в цялата страна. Състои се от преамбюл, два раздела, девет глави, 141 члена и девет алинеи с преходни и заключителни разпоредби.

Действащата Конституция започва с Преамбюл, който започва така:

Ние, многонационалният народ на Руската Федерация, обединени от обща съдба на нашата земя, утвърждавайки правата и свободите на човека, гражданския мир и съгласие, запазвайки исторически установеното държавно единство, изхождайки от всеобщо признатите принципи на равенство и самоопределение на народите, почитайки паметта на нашите предци, които ни предадоха любов и уважение към Отечеството, вяра в доброто и справедливостта, възраждайки суверенната държавност на Русия и утвърждавайки неприкосновеността на нейните демократични основи, стремейки се да осигурим благополучието и просперитета на Русия, изхождайки от отговорността си за Родината си пред настоящите и бъдещите поколения, признавайки се за част от световната общност, приемаме КОНСТИТУЦИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.

В ерата на глобалните промени Конституцията остава надежден гарант за социалната стабилност, защитата на правата и свободите на човека и гражданина, опазването на нашето природно и културно наследство, укрепването на целостта на страната и осигуряването на нейното устойчиво развитие. Тя отразява основните ценности на руското общество – силно семейство, патриотизъм, духовното и културно богатство на народите на Русия.

„Екземпляр №1“ от Конституцията се съхранява в Кремълската библиотека. При встъпване в длъжност Президентът на Руската Федерация полага клетва, поставяйки дясната си ръка именно върху този екземпляр от Конституцията.

През 32-те години от съществуването си Конституцията е изменяна няколко пъти. Последните изменения са одобрени на 4 октомври 2022 г., когато съгласно резултатите от проведените референдуми към Руската Федерация се присъединиха нови региони – Донецката Народна Република, Луганската Народна Република, Запорожката област и Херсонската област. В резултат на това общият брой на субектите на Руската Федерация се увеличи от 85 на 89.

МВнР на Русия последователно се ръководи от разпоредбите на Конституцията и в сътрудничество с други държавни органи прави всичко възможно за изпълнение на целите, заложени в нея.

Нашата страна следва суверенен външнополитически курс, определен от разбирането за специалната роля на Русия в поддържането на глобалния мир и сигурност.

