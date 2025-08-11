31 години традиция: Историята на престижните Награди за мода, шоу и бизнес

За 31-ва поредна година България е домакин на едно от най-дълголетните и емблематични събития в сферата на модата и шоубизнеса – Наградите за мода, шоу и бизнес, създадени и организирани от дизайнера, шоумен и попизпълнител Красимир Недялков.

Началото е поставено през 1994 година във Варна – морската столица на България. Първото издание се провежда в емблематичния хотел „Димят“, по-точно в артистичното арт пространство Изба „Димят“ – място, което по онова време се превръща в културен център за модни и артистични събития.

Театър на модата – първият екип зад сцената

Зад реализирането на първите Награди за мода стои екип, наречен „Театър на модата“, съставен от вдъхновяващи и талантливи личности:

Красимир Недялков – дизайнер с дългогодишен принос към модата в България, утвърден с участия в престижни форуми като „Парад на модата“ (организиран от Лили Грънчарова), Фестивала на висшата и авангардна мода на Едит Пиаф, Преглед на българската мода и др.

Кирил Аспарухов – шоумен, журналист, поет, танцьор, спортен коментатор и телевизионен водещ, допринесъл с размах и креативност към събитието.

Катерина Ганчева и Лидия Недева – артистични и креативни дами, изпълнени с творчески заряд, които оставят силен почерк в първите издания.

От мода към шоубизнес – ново начало след 2000 г.

С настъпването на 2000 година, събитието променя формата си и прераства в Награди за мода и шоубизнес. Красимир Недялков поема цялостната организация и надгражда концепцията – вече се отличават не само модни дизайнери, но и изявени личности от сцената, телевизията и културния живот на страната.

Статуетките, които получават наградените, са истински произведения на изкуството. В началото те са изработени от именития скулптор Ставри Калинов, а по-късно – от неговия ученик Богдан Богданов.

Разрастване и национално признание

До 2014 година Наградите се провеждат ексклузивно във Варна, но от 2015 започват да пътуват из страната под новото име Награди за мода, шоу и бизнес. Първото издание извън морската столица е в Бургас, последвано от Пловдив, София, Свети Влас и други градове.

С годините събитието се утвърждава като едно от най-стилните и очаквани модни прояви в България. То събира под един покрив личности от модния, културния и бизнес елит.

Сред наградените през годините са:

Светла Димитрова – Aries Unikat

Мира Бъчварова – Rollmann

Кристина Димитрова, Петя Буюклиева, Искрен Пецов, Милена Славова, група Спринт, Дует с кауза и още десетки обичани и заслужили артисти, музиканти, творци и предприемачи.

Наградите днес

Днес, 31 години след създаването си, Наградите за мода, шоу и бизнес продължават да бъдат символ на стил, качество и признание.

Очаквайте!

ТОП 10

Награди за мода, шоу, бизнес-София 2025

Гр.София

х-л“Милетиум“

Bliak &White club

10.10.2025 г.

19.00 часа

