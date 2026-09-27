27 септември – Световен ден на туризма: България привлича с история, природа и световно наследство
От Несебър и Рилския манастир до Пирин и Сребърна – България предлага забележително културно и природно наследство, което привлича пътешественици от цял свят
На 27 септември се отбелязва Световният ден на туризма – ден, посветен на значението на туризма и неговата социална, културна, политическа и икономическа стойност в световен мащаб.
Денят е определен от Световната организация по туризъм през септември 1979 г., а отбелязването му започва през 1980 г.
Датата 27 септември не е избрана случайно. Тя съвпада с годишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм на 27 септември 1970 г. – важен момент в развитието на международния туризъм.
България – много повече от морска дестинация
България е привлекателна дестинация не само за морски и летни почивки. Страната предлага богати възможности за исторически, културен, природен и събитиен туризъм.
Особено популярни сред пътешествениците са българските обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Сред тях са:
Старият град на Несебър – едно от най-разпознаваемите исторически места по българското Черноморие;
Боянската църква в София;
Мадарският конник;
Рилският манастир;
Скалните църкви край село Иваново;
Тракийската гробница в Казанлък;
Тракийската гробница в Свещари;
Национален парк „Пирин“;
Природен резерват „Сребърна“.
Тези места представят различни страни от хилядолетната история и природното богатство на България.
Още български забележителности са кандидати
България разполага и с редица други обекти, включвани през различни периоди в предварителния списък за световното наследство.
Сред тях са пещерата Магура с нейните праисторически рисунки, древният град Никополис ад Иструм, Бачковският манастир, град Мелник и Роженският манастир, Национален парк „Русенски Лом“ и Древният Пловдив.
Тези места допълват богатата туристическа карта на страната и показват разнообразието от културни, исторически и природни забележителности, които България може да предложи на своите гости.
Световният ден на туризма е повод отново да обърнем внимание не само на икономическото значение на сектора, но и на способността му да свързва хора, култури и традиции от различни части на света.