27 септември – Световен ден на туризма: България привлича с история, природа и световно наследство

От Несебър и Рилския манастир до Пирин и Сребърна – България предлага забележително културно и природно наследство, което привлича пътешественици от цял свят

На 27 септември се отбелязва Световният ден на туризма – ден, посветен на значението на туризма и неговата социална, културна, политическа и икономическа стойност в световен мащаб.

Денят е определен от Световната организация по туризъм през септември 1979 г., а отбелязването му започва през 1980 г.

Датата 27 септември не е избрана случайно. Тя съвпада с годишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм на 27 септември 1970 г. – важен момент в развитието на международния туризъм.

България – много повече от морска дестинация

България е привлекателна дестинация не само за морски и летни почивки. Страната предлага богати възможности за исторически, културен, природен и събитиен туризъм.

Особено популярни сред пътешествениците са българските обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Сред тях са:

Старият град на Несебър – едно от най-разпознаваемите исторически места по българското Черноморие;

Боянската църква в София;

Мадарският конник;

Рилският манастир;

Скалните църкви край село Иваново;

Тракийската гробница в Казанлък;

Тракийската гробница в Свещари;

Национален парк „Пирин“;

Природен резерват „Сребърна“.

Тези места представят различни страни от хилядолетната история и природното богатство на България.

Още български забележителности са кандидати

България разполага и с редица други обекти, включвани през различни периоди в предварителния списък за световното наследство.

Сред тях са пещерата Магура с нейните праисторически рисунки, древният град Никополис ад Иструм, Бачковският манастир, град Мелник и Роженският манастир, Национален парк „Русенски Лом“ и Древният Пловдив.

Тези места допълват богатата туристическа карта на страната и показват разнообразието от културни, исторически и природни забележителности, които България може да предложи на своите гости.

Световният ден на туризма е повод отново да обърнем внимание не само на икономическото значение на сектора, но и на способността му да свързва хора, култури и традиции от различни части на света.