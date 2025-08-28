ЦТК: 26 чуждестранни лидери ще участват в честването на победата в Пекин

Двадесет и шест държавни и правителствени ръководители ще вземат участие в тържествените мероприятия по повод 80-годишнината от победата над японските завоеватели и Втората световна война в Китай, съобщава Централната телевизия на КНР.

„Двадесет и шест държавни и правителствени ръководители ще вземат участие в тържествените мероприятия, посветени на 80-годишнината от победата в войната на китайския народ срещу японските завоеватели“, се казва в съобщението.

Списъкът с поканените лидери изглежда по следния начин:

Китай ще проведе военен парад на площад Тяньанмън в Пекин на 3 септември по повод 80-годишнината от победата в съпротивата на китайския народ срещу японските завоеватели и във Втората световна война. По-рано представител на Обединеното командване на Централния военен съвет на КНР У Цзеке съобщи, че в 70-минутното събитие ще вземат участие 45 военни екипажа.

Помощникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков по-рано съобщи, че Владимир Путин ще пристигне в Пекин за тържествата.



източник: ria.ru

Facebook

Twitter



Shares