ЦТК: 26 чуждестранни лидери ще участват в честването на победата в Пекин
Двадесет и шест държавни и правителствени ръководители ще вземат участие в тържествените мероприятия по повод 80-годишнината от победата над японските завоеватели и Втората световна война в Китай, съобщава Централната телевизия на КНР.
„Двадесет и шест държавни и правителствени ръководители ще вземат участие в тържествените мероприятия, посветени на 80-годишнината от победата в войната на китайския народ срещу японските завоеватели“, се казва в съобщението.
Списъкът с поканените лидери изглежда по следния начин:
- президентът на Русия Владимир Путин;
- генералният секретар на Трудовата партия на Северна Корея и председател на Държавния съвет на КНДР Ким Чен Ун;
- президентът на Иран Масуд Пезешкиан;
- главата на правителството на Пакистан Шахбаз Шариф;
- лидерът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев;
- президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев;
- главата на Таджикистан Емомали Рахмон;
- лидерът на Киргизия Садир Жапаров;
- президентът на Туркменистан Сердар Бердимухамедов;
- лидерът на Беларус Александър Лукашенко;
- президентът на Азербайджан Ильхам Алиев;
- премиерът на Армения Никол Пашинян;
- президентът на Сърбия Александър Вучич;
- премиерът на Словакия Роберт Фицо;
- президентът на Индонезия Прабово Субианто;
- премиерът на Малайзия Анвар Ибрагим;
- президент на Куба Мигел Диас-Канел;
- крал на Камбоджа Нородом Сиамони;
- президент на Виетнам Лионг Кьонг;
- генерален секретар и президент на Централния комитет на Народно-революционната партия на Лаос Тхонглун Сисулит;
- президент на Монголия Ухнаагийн Хурэлсух;
- премиер-министър на Непал Шарма Оли;
- президент на Малдивите Мохамед Муиззу;
- глава на Република Конго Дени Сасу-Нгесо;
- лидер на Зимбабве Емерсон Мнангагва;
- изпълняващ длъжността президент на Мианмар Мин Аун Хлайн.
Китай ще проведе военен парад на площад Тяньанмън в Пекин на 3 септември по повод 80-годишнината от победата в съпротивата на китайския народ срещу японските завоеватели и във Втората световна война. По-рано представител на Обединеното командване на Централния военен съвет на КНР У Цзеке съобщи, че в 70-минутното събитие ще вземат участие 45 военни екипажа.
Помощникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков по-рано съобщи, че Владимир Путин ще пристигне в Пекин за тържествата.
източник: ria.ru