25 септември е Ден на национален траур в Казахстан заради загинали военнослужещи

Посолството на Казахстан в България изрази дълбоки съболезнования на роднините и близките на загиналите при изпълнение на служебните им задължения

25 септември 2026 г. е обявен за Ден на национален траур в Република Казахстан с разпореждане на държавния глава.

Решението е взето във връзка със смъртта на военнослужещи при изпълнение на служебните им задължения в Мангистауска област.

Посолството на Република Казахстан в Република България изразява дълбоки съболезнования на роднините и близките на загиналите военнослужещи.

Съболезнования могат да бъдат изпращани на електронния адрес на посолството: sofia@kazembassy.eu.