25 любопитни факта за САЩ, които може би не знаете

Факти за историята, природата, символите и културата на Съединените щати

Съединените щати са държава с огромни географски, културни и исторически различия — от арктическите пейзажи на Аляска до тропическите острови на Хаваите и от небостъргачите на Ню Йорк до пустините на Аризона. През 2026 г. САЩ отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост.

По-долу ще откриете 25 факта, подбрани така, че да са интересни и подходящи както за обща култура, така и за статия, блог или образователен материал.

1. През 2026 г. САЩ навършват 250 години

На 4 юли 1776 г. е приета Декларацията за независимост, с която Тринадесетте колонии обявяват отделянето си от Великобритания.

Снимка: medium.com

Интересното е, че населението на тогавашните колонии е било само около 2,5 милиона души. За сравнение, днес населението на САЩ е около 342–343 милиона души според актуалните оценки на Бюрото за преброяване.

Това означава, че за 250 години страната се е превърнала от сравнително малка държава по атлантическото крайбрежие в една от най-големите държави в света.

2. Декларацията за независимост е подписана от 56 души

Често се говори за „бащите основатели“, но документът всъщност носи подписите на 56 делегати.

Сред тях са Бенджамин Франклин, Томас Джеферсън, Джон Адамс, Джон Ханкок и други представители на колониите. Интересна подробност е, че хората не са подписали документа едновременно — подписването се е случвало в различни моменти.

Така един от най-известните политически документи в историята се оказва резултат от участието на десетки отделни личности.

. Конституцията на САЩ е най-старата действаща писана национална конституция

Конституцията е подписана на 17 септември 1787 г.

Националният архив на САЩ я определя като най-старата писана национална конституция, която все още е в сила.

Снимка: visit.archivest.gov

Оригиналният документ се съхранява във Вашингтон, D.C., в Националния архив.

Това е един от документите, които най-силно са повлияли върху развитието на съвременните конституционни системи.

4. Територията на САЩ е много по-разнообразна, отколкото изглежда на картата

Когато някой каже „САЩ“, често си представяме само континенталната част между Канада и Мексико.

Но страната включва и Аляска и Хаваите, както и редица територии.

Аляска например се намира далеч на северозапад и има арктически климат, ледници и огромни планински райони, докато Хаваите са вулканичен архипелаг в Тихия океан.

5. Аляска е купена от Русия

През 1867 г. САЩ купуват Аляска от Руската империя за 7,2 милиона долара.

Трансферът официално се извършва на 18 октомври 1867 г.

По онова време сделката предизвиква критики в САЩ, а противниците ѝ използват израза „Seward’s Folly“ — „глупостта на Сюърд“, по името на държавния секретар Уилям Сюърд, който води преговорите.

Днес Аляска е най-големият американски щат по площ.

6. Yellowstone е първият национален парк в света

На 1 март 1872 г. Конгресът създава Yellowstone National Park.

Това е исторически момент: идеята за голяма защитена природна територия, предназначена за обществено посещение, постепенно се превръща в модел за националните паркове по целия свят.

Yellowstone е известен с гейзерите, горещите извори, каньоните и дивата природа.

7. Днес САЩ имат 63 национални парка

Националната паркова система е много по-голяма от списъка с националните паркове.

Самите национални паркове са 63, според актуалния списък на National Park Service.

Снимка: wolfquest.org

Сред най-известните са:

Yellowstone

Grand Canyon

Yosemite

Zion

Bryce Canyon

Everglades

Denali

Great Smoky Mountains

Death Valley

Joshua Tree

И това е само част от огромната система от защитени природни и исторически места.

8. Националната паркова служба е създадена през 1916 г.

Самият National Park Service е създаден на 25 август 1916 г.

Когато агенцията е създадена, тя отговаря за 35 национални парка и паметници. Днес системата включва много повече обекти.

Снимка: nps.gov

Това превръща САЩ в една от държавите, които имат огромно историческо значение за развитието на идеята за опазване на природата.

9. Библиотеката на Конгреса е най-голямата библиотека в света

Library of Congress във Вашингтон е основана през 1800 г.

Снимки: ohmyfacts.com

Самата институция я определя като най-голямата библиотека в света, с огромни колекции от книги, ръкописи, карти, фотографии, филми, звукозаписи и други материали.

Колекциите ѝ включват материали на стотици езици.

Снимка: fstoppers.com

Сред най-любопитните предмети е изключително малка книга с размер приблизително 1/25 от инча на 1/25 от инча.

10. Смитсониън е създаден благодарение на британец, който никога не е посещавал САЩ

Това е един от най-необичайните факти.

Британският учен Джеймс Смитсън оставя състоянието си на Съединените щати с идеята да бъде създадена институция за „увеличаване и разпространяване на знанията“.

Той никога не е посещавал САЩ.

През 1846 г. Конгресът официално създава Smithsonian Institution. Днес комплексът включва множество музеи, библиотеки, научни и образователни центрове и зоопарк.

11. Статуята на свободата е подарък от Франция

Статуята на свободата е един от най-разпознаваемите символи на САЩ, но тя има френски произход.

Франция подарява статуята на САЩ, а тя е официално открита през 1886 г.

Медната конструкция постепенно придобива характерния си зелен цвят заради естествения процес на окисляване.

Статуята се намира на Liberty Island в пристанището на Ню Йорк.

12. Статуята на свободата не е направена от зелен камък

Това е лесна за допускане грешка.

Повърхността ѝ е изградена от мед, който с течение на времето образува защитна патина.

Именно патината придава зеленикавия цвят, който днес свързваме със статуята.

Така един от най-разпознаваемите цветове на Ню Йорк всъщност е резултат от химическа реакция, протичала в продължение на десетилетия.

13. Ню Йорк не е столица на САЩ

Много хора, особено посетители, които за първи път се интересуват от страната, предполагат, че Ню Йорк е столицата.

Столицата е Washington, D.C.

Ню Йорк обаче се превръща в един от най-големите икономически, културни и финансови центрове на страната.

14. Washington, D.C. не е щат

District of Columbia е федерален окръг, а не щат.

Той е създаден като отделна федерална територия за столицата.

Това е една от причините картата на САЩ да съдържа интересна особеност: 50 щата + федерален окръг Washington, D.C.

15. Mount Rushmore изобразява четирима президенти

В планината Black Hills в Южна Дакота са изсечени лицата на:

Джордж Вашингтон

Томас Джеферсън

Теодор Рузвелт

Ейбрахам Линкълн

Снимка: aranh.com

Паметникът е един от най-разпознаваемите символи на американския Запад. Изображенията на монумента, предоставени от американското федерално правителство, могат да бъдат в публичното пространство; например конкретна снимка в Wikimedia Commons е обозначена като public domain.

16. Grand Canyon е огромен — но не е най-дълбокият каньон на Земята

Grand Canyon в Аризона е сред най-впечатляващите природни образувания на планетата.

Той е дълъг около 446 километра, а на места достига дълбочина над 1,8 километра.

Но популярното твърдение, че е „най-дълбокият каньон в света“, не е коректно като универсално определение. Зависи от това как се измерва и какво точно се определя като каньон.

17. САЩ са свързани с петте Големи езера

На границата между САЩ и Канада се намират:

Superior, Michigan, Huron, Erie и Ontario.

Снимки: michigannutphotography.com

Те представляват една от най-големите системи от сладководни езера на планетата.

Lake Superior например е толкова огромно, че от брега често изглежда повече като море, отколкото като езеро.

18. В САЩ има пустини, тропически острови и арктически територии

Географията на страната е изключително разнообразна.

В Аляска има арктически и субарктически пейзажи.

В Аризона и Невада има огромни пустинни райони.

Флорида има субтропичен и тропически характер.

Хаваите са вулканични острови в Тихия океан.

Това означава, че „типичният американски пейзаж“ всъщност не съществува.

19. Белоглавият орел е националната птица на САЩ

Белоглавият орел (bald eagle) е един от най-разпознаваемите американски символи.

Той присъства върху официални символи, печати и различни изображения, свързани със страната.

Снимки: bcgforums.com

Smithsonian например продължава да публикува специални материали за вида и неговото място в американската култура и история.

20. Американското знаме не винаги е имало 50 звезди

Днешното знаме има 50 звезди, представляващи 50-те щата.

Но броят на звездите се е променял през историята, когато нови щати са се присъединявали към Съюза.

Снимка: plenitudeconsulting.com

Това означава, че американските знамена от различни исторически периоди могат да изглеждат доста различно едно от друго.

21. Националният химн е официално приет чак през 1931 г.

„The Star-Spangled Banner“ е написан въз основа на стихотворение, свързано със събитията от войната от 1812 г.

Въпреки че песента отдавна е използвана като патриотичен символ, Конгресът официално я приема за национален химн едва през 1931 г.

Това означава, че САЩ съществуват повече от 150 години без официално определен национален химн.

22. Първото преброяване на населението е направено през 1790 г.

Първото преброяване на населението се провежда през 1790 г.

То показва население от приблизително 3,9 милиона души.

Днес данните от преброяванията са много по-сложни и се използват за анализ на населението, жилищата, икономиката и разпределението на представителството.

23. Населението на САЩ се е увеличило повече от 80 пъти

При първото преброяване през 1790 г. са отчетени около 3,9 милиона души.

Преброяването от 2020 г. отчита приблизително 331 милиона души — увеличение от около 8 336% спрямо първото преброяване.

Това е впечатляваща промяна не само като брой хора, но и като географско разпределение: населението постепенно се разширява на запад, а по-късно се концентрира все повече в големи градски райони.

24. Покупката на Луизиана почти удвоява територията на страната

През 1803 г. САЩ придобиват огромна територия от Франция в сделката, известна като Louisiana Purchase.

Тя променя драстично географията на младата държава и поставя основата за последващото ѝ разширяване на запад.

Историята на американското териториално разрастване е сложна и включва множество договори, покупки, войни и конфликти с местните коренни народи.

25. В Library of Congress има дори най-малка и огромна книга

И накрая — един от най-забавните факти.

Снимки: picryl.com

Library of Congress посочва, че сред колекциите ѝ има изключително малка книга с размер приблизително 1/25 × 1/25 инча.

Но има и обратния пример: библиотеката притежава огромна книга с размери приблизително 5 × 7 фута, съдържаща изображения от Бутан.

Снимка: concreteplayground.com

Така една и съща библиотека съхранява книги, които са почти микроскопични, и такива, които са по-големи от човек.

Страна на огромните контрасти

Тези 25 факта показват защо САЩ са толкова интересна тема за история, география и култура. Страната съчетава 250 години история, 50 щата, огромно географско разнообразие, десетки национални паркове, едни от най-известните градове и забележителности в света и огромно културно наследство.

Особено впечатляващо е съчетанието между природата и историята — от Yellowstone и Аляска до Статуята на свободата и Библиотеката на Конгреса.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pexels, Pixabay