18-годишната София Иванова е новата „Кралица на Бургас 2026“

Първа подгласничка и Лице на публиката стана Анжелина Колева, а Кристалина Драчева зае третото място

18-годишната София Иванова е новата носителка на титлата „Кралица на Бургас 2026“. Красота, мода и много емоции съпътстваха конкурсната вечер, която се проведе в обновения Grand Plaza Mall и събра претендентките за короната пред журито и публиката.

Със своите 180 см височина София впечатли в надпреварата и заслужи най-важното отличие на вечерта. Новата Кралица на Бургас е зодия Скорпион и тази година прави още една важна крачка в живота си – тя е първокурсничка в Софийския университет, където изучава „Международна търговия и инвестиции“.

Освен интереса си към международния бизнес, София обича да изучава чужди езици. Именно с международния бизнес е свързана и нейната професионална цел – сфера, в която 18-годишната бургазлийка иска да се реализира в бъдеще.

Първа подгласничка на победителката стана 17-годишната Анжелина Колева. Тя е висока 176 см и е част от танцова школа „Дюн“. Анжелина получи и още едно признание в конкурсната вечер, след като беше избрана за „Лице на публиката“.

Третото място и титлата втора подгласничка заслужи 15-годишната Кристалина Драчева, висока 175 см.

Модата беше неизменна част от спектакъла. Участничките представиха различни визии с тоалетите на Red Carpet Fashion и Tonena Fashion, а обувките и чантите на DOGO бяха представени в колаборация с очилата на Очен център Бургас.

Завършената визия на претендентките за короната отново беше поверена на професионалисти. За косите и грима на момичетата за пореден път се погрижиха екипите на Тодор Тодоров от Студио Extravaganza и Теодора Калчева.

Зад реализацията на „Кралица на Бургас 2026“ застанаха и редица партньори. Конкурсът се проведе с подкрепата на Гранд маркет JANET, Christian of Roma, лаборатории ЛИНА, автосервиз AMARANT, Prime Aesthetic Center, Portfolio Best Properties и House Of Dolls Aesthetic.

Празникът за участничките не приключи с финалното дефиле и обявяването на победителките. Всички момичета получиха множество подаръци, подготвени от Christian of Roma, Prime Aesthetic Center, Mokosh, DM и Get More Power.

Със своите изпълнения за настроението на гостите се погрижиха Иванин Георгиевна и Нелита, а прелестни танци демонстрираха Милослава Стоянова и Явор Младенов. Към публиката на събитието имаше специално внимание – кетърингът по време на конкурсната вечер беше осигурен от Pizzio, които се погрижиха за вкусната част от преживяването.

Водеща на вечерта бе първата Мис Бургас – Анелия Дулева.

Така „Кралица на Бургас 2026“ завърши с ново име начело – София Иванова, която вече носи короната на Бургас и ще представлява града ни на националния конкурс „Мис България 2026“ на 10 октомври.