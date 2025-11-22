15-те национални игри на Китай приключиха в Шънджън

15-ите Национални игри на Китай, най-голямото и най-високо ниво национално мултиспортно събитие в страната, приключиха в южния китайски град Шънджън в петък вечерта.

На церемонията по закриването спортисти от 37 делегации, представляващи провинции, общини, автономни региони на Китай, специални административни региони Хонконг и Макао, Производствения и строителен корпус на Синцзян и три спортни асоциации, влязоха в залата на събитието под възвишена музика и топли аплодисменти от публиката.

Уан Хунинг, председател на Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция, официално обяви Игрите за затворени.

Знамената на Националните игри на Китайската народна република и 15-ите Национални игри бяха спуснати на церемонията, а пламъкът на котела беше угасен под мелодичния звук на виолончелата.

За първи път в 66-годишната си история, водещото мултиспортно събитие на страната се разшири отвъд континенталната част на страната, като Гуандун, Хонконг и Макао съвместно бяха домакини на многоградско честване на спорта, което послужи и като нова платформа за регионална интеграция.

Четиригодишното събитие предаде щафетата на провинция Хунан в централен Китай.

15-те Национални игри, които официално откриха на 9 ноември, включваха 34 спорта и 419 събития в състезателната програма, както и 23 спорта и 166 събития в програмата за масово участие.

Игрите поставиха осем световни рекорда, пет световни младежки рекорда, 13 азиатски рекорда, 10 азиатски младежки рекорда, 14 национални рекорда и седем национални младежки рекорда в различни дисциплини, включително лека атлетика, плуване, стрелба, вдигане на тежести, колоездене на писта и спортно катерене.

Забележително е, че спортистите в 12 дисциплини на Игрите постигнаха постижения, които надминаха победните резултати, поставени на Олимпийските игри в Париж, подчертавайки нарастващата глобална конкурентоспособност на китайския спорт.

Видео: https://youtu.be/ifm_ZIaeu58

Източник: CCTVPlus

