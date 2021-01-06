15 снимки, които доказват, че руснаците могат да се усмихват
Руснаците имат репутация на мрачни недружелюбни хора, които никога не се усмихват, винаги са в лошо настроение и всъщност обичат да страдат.
Но по-долу ви показваме другата страна на руската нация!
Пилотите Александър Брядински и Владимир Кокинаки, 1938 година.Виктор Темин/МАММ/МДФ
„Имаше дни на радост“, 1950-теЛев Бородулин/МАММ/МДФ
Никита Хрушчов и съветският министър Лазар Каганович на разходка, 1950-теНеизвестен автор/MAMM/MДФ
Пролетна сеитба, 1950-теВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Баба и внук, 1960-те годиниВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Членове на Комсомола, младежка организация, 1960-те годиниВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Стюардеса, 1960-теВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Леонид Брежнев и съветски суперработници, стахановци, 1970-те годиниВладимир Мусаелян/МАММ/МДФ/ТАСС
Момичета се смеят, 1970-теВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Съветски пионери, 1970-те годиниГеорги Зелма/МАММ/МДФ
Работник в мина за въглища, 1960-те години на миналия векНеизвестен автор/MAMM/MДФ
Портрет на засмян дядо, 1970-теЯн Шваб/МАММ/МДФ
източник: RUSSIA BEYOND