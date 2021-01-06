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15 снимки, които доказват, че руснаците могат да се усмихват

Недялко Тенев

Руснаците имат репутация на мрачни недружелюбни хора, които никога не се усмихват, винаги са в лошо настроение и всъщност обичат да страдат.

Но по-долу ви показваме другата страна на руската нация!

Пилотите Александър Брядински и Владимир Кокинаки, 1938 година.Виктор Темин/МАММ/МДФ

„Имаше дни на радост“, 1950-теЛев Бородулин/МАММ/МДФ

Никита Хрушчов и съветският министър Лазар Каганович на разходка, 1950-теНеизвестен автор/MAMM/MДФ

Пролетна сеитба, 1950-теВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Баба и внук, 1960-те годиниВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Членове на Комсомола, младежка организация, 1960-те годиниВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Стюардеса, 1960-теВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Леонид Брежнев и съветски суперработници, стахановци, 1970-те годиниВладимир Мусаелян/МАММ/МДФ/ТАСС

Момичета се смеят, 1970-теВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Съветски пионери, 1970-те годиниГеорги Зелма/МАММ/МДФ

Работник в мина за въглища, 1960-те години на миналия векНеизвестен автор/MAMM/MДФ

Портрет на засмян дядо, 1970-теЯн Шваб/МАММ/МДФ

източник: RUSSIA BEYOND

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