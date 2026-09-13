145 години ВУТП: Отличиха приноса за сътрудничеството между България и Турция

Годишнината на висшето училище беше отбелязана с участието на президента Илияна Йотова и представители на българските институции

145-ата годишнина от основаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) беше отбелязана с тържествена церемония и присъствието на президента на България Илияна Йотова и министъра на туризма Илин Димитров.

По време на церемонията посланикът на Турция Мехмет Саит Уяник получи плакет в знак на признание за своя принос към развитието на сътрудничеството между Турция и България в областта на висшето образование.

Разширяването на академическите и образователните връзки между двете държави беше откроено като важна част от развитието на двустранните отношения.

По повод годишнината бяха отправени поздравления към ректора на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова, преподавателите, студентите и цялата академична общност.

Юбилеят отбелязва 145 години от създаването на учебното заведение, което през своята история се утвърждава като център за подготовка на специалисти в областта на телекомуникациите, технологиите и съобщенията.