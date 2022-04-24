145 години от обявяването на Руско-турската война – 24 април 1877г.
Всем нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить положение его разделял с нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы, для облегчения участи христиан Балканского полуострова.
Кровь и достояние наших верноподданных были всегда нам дороги: все царствование наше свидетельствует о постоянной заботливости нашей сохранить России благословление мира. Эта заботливость оставалась нам присуща и в виду печальных событий, совершившихся в Герцеговине, Боснии и Болгарии. Мы первоначально поставили себе целью достигнуть улучшения в положении восточных христиан путем мирных переговоров и соглашения с союзными и дружественными нам великими европейскими державами. Мы не переставали стремиться, в продолжение двух лет, к тому, чтобы склонить Порту к преобразованиям, которые могли бы оградить христиан Боснии, Герцеговины и Болгарии от произвола местных властей. Совершение этих преобразований всецело вытекало из прежних обязательств, торжественно принятых Портою пред лицом всей Европы. Усилия наши, поддержанные совокупными дипломатическими настояниями других правительств, не привели, к желанной цели…
Порта оставалась непреклонной в своем решительном отказе от всякого действительного обеспечения безопасности своих христианских подданных и отвергла постановления константинопольской конференции.
Желая испытать, для убеждения Порты, всевозможные способы соглашения, мы предложили другим кабинетам составить особый протокол, со внесением в оный самых существенных постановлений константинопольской конференции, и пригласить турецкое правительство присоединиться к этому международному акту, выражающему крайний предел наших миролюбивых настояний. Но ожидания наши не оправдались: Порта не вняла единодушному желанию христианской Европы и не присоединилась к изложенным в протоколе заключениям.
Исчерпав до конца миролюбие наше, мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости и чувство собственного нашего достоинства. Турция отказом своим поставляет нас в необходимость обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте нашего дела, мы, в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего, объявляем всем нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное в тех словах наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия. Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда мы сочтем это нужным и честь России того потребует. Ныне, призывая благословление Божие на доблестные войска наши, мы повелели им вступить в пределы Турции.
Дан в Кишиневе, апреля 12-го дня, лета от рождества Христова в 1877-е, царствования нашего в 23-е, Александр“.
Четене в Исакиевския събор на Манифеста на Императора за война с турците. Рис. П. Ф. Борел, гравюра Б. Брауне
Войната с Турция била решена през есента на 1876 в Крим, където тогава се намирал Император Александър II. Там, в присъствието на Великия Княз Николай Николаевич, избран на поста Главнокомандващ, били обсъдени всички предварителни военни мерки, включително формирането на българското опълчение. Начело на българските опълченци, било решено да се постави генерал-майор Столетов, по предложение на военния министър Милютин.
«…Накрая настъпи един отдавна и горещо желан от всички нас, и особено от доброволците българи ден – 30 март 1877. Пристигнал при мен в навечерието на този ден, сияещ от радост, Н.Г. Столетов ми съобщи, все още, обаче, под секрет, че войната вече е решена, и скоро ще бъде обявена в присъствието на Императора, и помоли за свикване на следващия ден сутринта, в така нареченото Арменско подворие в Кишинев, на всички български доброволци и да му се представят по списък… От 700 българи, както се оказа в деня на представянето им заедно с руския състав, генерал Столетов сформира три български батальона… на 12 (24) април 1877 в Кишинев, заедно с другите войски тези три български батальона с голямо въодушевление преминаха пред Императора, бяха ощастливени от височайшето внимание на Негово Величество и удостоени с похвала: “молодцы болгары!.”…».
(от спомените на И.С Иванов «Болгарское ополчение и его сформирование в 1875–1879 гг.»)
Тържествен молебен за победата на руското оръжие във войната с Турция на 12 (24) апил 1877 на Скаково поле в Кишинев (отляво — император Александър II). От приложение към №88 «Московских ведомостей».
Литография Андрей Абрамов
На 24 април (12 април по стар стил) в Кишинев през 1877 г. след парада на войските при тържествен молебен, епископ Кишиневски и Хотински Павел е прочел Манифеста на Александър II за обявяване на война на Турция, в присъствието на император Александър II, престолонаследника Александър Александрович (по-късно император Александър III), главнокомандващия Дунавската армия – Великия княз Николай Николаевич (старши).
Източник:
http://bratushka.ru/russko-tureckaya-vojna-nachalo/