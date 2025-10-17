14-ият Китайски фестивал на изкуствата започна в югозападния китайски град Ченгду

14-ият Китайски фестивал на изкуствата започна в четвъртък в Ченгду, столицата на провинция Съчуан в югозападен Китай, събирайки най-добрите художествени постижения на страната.

Грандиозното събитие беше открито с оригинална танцово-поетична драма от Съчуан „Шудао“, което означава път към Съчуан, която артистично представи историческата, културната и духовната същност на древната улица.

Фестивалът включва изложба на над 100 изключителни произведения на сценичното изкуство и 174 произведения на масовата култура, като същевременно ще бъдат изложени около 1000 калиграфски, фотографски и живописни произведения.

Националните награди на Китай за сценични изкуства – наградата „Уенхуа“ за професионални сценични продукции и наградата „Цюнсин“ за любителски художествени произведения – ще бъдат връчени по време на фестивала.

Основан през 1987 г., Китайският фестивал на изкуствата е едно от най-големите национални събития за изкуство в страната, провеждани на всеки три години. Тазгодишното събитие се организира съвместно от Министерството на културата и туризма, правителството на провинция Съчуан и общинското правителство на Чунцин.

Церемонията по закриването на това издание ще се проведе на 5 ноември в Чунцин, а цялото събитие ще продължи до края на тази година.

Източник: CCTVPlus

