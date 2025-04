Пространство за проекти на Siyah Beyaz „Специални неща“ е домакин на самостоятелната изложба на Хайри Шенгюн „От другото време“, която може да бъде видяна между 19 април и 17 май 2025 г.

Обединявайки гравюри и скулптурни обекти, изложбата се разгръща като поетично пътешествие, проследяващо невидимите нишки, които свързват образи и артефакти, създадени във времето.

В изложбата серия от гравюри, създадени от художника през 2021 г., е съчетана със скулптурни обекти и форми, натрупани в студиото през годините. Тези обекти изглеждат хармонични заедно, но когато гравюрите бъдат премахнати, те стават разединени и автономни. Подобно на разказа на Борхес „Другият“ , връзките, вплетени между творбите, напомнят за същности, които се срещат във времето. В същото време изложбата подчертава фрагментите, които създават впечатление, че са цялостни, когато са обединени, но остават вътрешно различни един от друг като хетеронимите на Пешо.

Като начин за изследване на връзките, създадени между образи и предмети, създадени във времето, изложбата поставя въпроса за формирането на Аз-а, неговата променлива природа и влиянието на невидимите връзки между миналото и настоящето върху художествените начини на производство.

Самостоятелната изложба на Хайри Шенгюн „От другото време“ ще бъде представена в Siyah Beyaz Özel Şeyler от 19 април до 17 май 2025 г. и може да бъде посетена всеки ден между 11:00 и 19:00 ч., с изключение на неделя.

Siyah Beyaz’s project space “Özel Şeyler” hosts Hayri Şengün’s solo exhibition “From the Other Time”, on view between April 19 – May 17, 2025. Bringing together engravings and sculptural objects, the exhibition unfolds as a poetic journey tracing the invisible threads that bind images and artifacts that have been created across time.

In the exhibition, a series of engravings created by the artist in 2021 is paired with sculptural objects and forms that have been accumulated in the studio over the years. These objects seem harmonious together however, they become disjointed and autonomous when the engravings are removed. Much like in Borges’ story, The Other, the connections woven between the works evoke selves that encounter one another across time. At the same time, the exhibition emphasizes the fragments that give the impression of being whole when united but remain intrinsically distinct from one another like Pessoa’s heteronyms.



As a way of exploring the connections forged between images and objects produced across time, the exhibition questions the formation of the self, its mutable nature and the influence of invisible ties between past and present on artistic modes of production.



Hayri Şengün’s solo exhibition From the Other Time will be on view at Siyah Beyaz Özel Şeyler from April 19 to May 17, 2025 and can be visited everyday between 11:00 AM and 7:00 PM, except on Sundays.





