Казахстан често се свързва с модерната Астана, огромните степи и планините около Алмати. Но извън най-популярните маршрути се крият места, които изглеждат почти нереално – бели варовикови каньони, подземни джамии, каменни сфери, „пеещи“ дюни и древни петроглифи.

Особено интересен е западният район Мангистау, където пустинята, Каспийско море и платото Устюрт създават пейзажи, които често напомнят друга планета. В същото време източната и северната част на страната предлагат алпийски планини, диви реки и огромни влажни зони.

1. Бозжира – „лунният“ пейзаж на Казахстан

Ако има едно място, което най-добре показва колко необичаен може да бъде Казахстан, това е Бозжира. Намира се в Мангистауската област, на около 300 км от Актау, в западната част на платото Устюрт. Районът е известен с белите варовикови скали, дълбоките долини и характерните скални кули.

Най-разпознаваемата формация са т.нар. „Клыкове“ или „Зъбите“ на Бозжира – две високи варовикови колони, които се издигат над пустинния пейзаж. Височината на някои от формациите достига около 250 метра.

Бозжира е особено впечатляваща по изгрев и залез, когато белите и бежовите скали променят цвета си. Мястото обаче е отдалечено и мобилната връзка и интернет са ограничени, така че посещението изисква предварителна организация.

2. Долината на сферите Ториш – мистериозните каменни топки

В Мангистау се намира едно от най-странните природни образувания в Казахстан – Долината на сферите Ториш. Огромни каменни образувания с почти идеално кръгла форма са разпръснати сред пустинния пейзаж.

Местните туристически материали определят Ториш като един от най-загадъчните геоложки обекти в региона. Научното обяснение е свързано с конкреции – образувания, които се формират в седиментни среди, макар че необичайните им форми правят мястото визуално впечатляващо.

Най-интересното е усещането за мащаб. Сред безкрайната степ отделните каменни сфери изглеждат почти като гигантски топки, оставени нарочно върху земята.

Ториш е чудесен избор за туристи, които търсят нестандартни природни забележителности, а не традиционните дворци, музеи и големи градове.

3. Тузбаир – бялото солено огледало на Мангистау

Тузбаир е огромен солончак, заобиколен от варовикови скали и пустинни пейзажи. Според официалния туристически портал на Казахстан соленото поле е дълго около 6 километра.

Тук пейзажът се променя според времето. При подходящи условия солената повърхност може да отразява небето и скалите като естествено огледало. Това превръща Тузбаир в мечтано място за пейзажна фотография.

Контрастът между белия солончак, жълтеникавата пустиня и синьото небе е един от най-характерните за Мангистау.

4. Шакпак-Ата – подземна джамия в скалите

Сред пустинните пейзажи на Мангистау се крият няколко необичайни подземни джамии. Една от най-впечатляващите е Шакпак-Ата.

Самата архитектура е необичайна – религиозното пространство е свързано с естествения скален релеф, а посетителят сякаш влиза в друг свят. Подземните джамии са част от специфичното културно наследство на Мангистау, където религиозни паметници са изграждани в естествени скални пространства.

Официалният туристически портал включва Шакпак-Ата сред маршрутите, посветени на подземните джамии на Мангистау.

5. Актау планини – цветна геология насред пустинята

В национален парк Алтин-Емел се намират планините Актау, чието име означава „бели планини“. Те са известни с необичайните си цветове – бяло, жълто, червеникаво и синкаво, които се редуват в седиментните скали.

Тези планини са особено интересни заради геоложката си история. В района са откривани останки от праисторически животни, а самият пейзаж показва различни пластове от кайнозойската ера.

6. Пеещият бархан в Алтин-Емел

Представи си огромна златиста дюна, издигаща се над пустинята, която при определени условия може да издава нисък, вибриращ звук. Това е прочутият Пеещ бархан в национален парк Алтин-Емел.

Дюната е част от защитената природна територия Алтин-Емел, която е и биосферен резерват на ЮНЕСКО. Резерватът включва пустини, речни екосистеми, заливни гори и други разнообразни местообитания.

За фотографите мястото е особено интересно заради контраста между златистия пясък, синьото небе и далечните планини.

7. Катон-Карагай – дивият Алтай на Казахстан

Ако Мангистау е лицето на пустинния Казахстан, Катон-Карагай показва неговата напълно противоположна страна.

Националният парк се намира в Източен Казахстан и обхваща огромна територия в Алтай. Там се срещат планини, гори, реки, езера и алпийски ливади. Паркът е създаден през 2001 г. и заема около 643 477 хектара. Официалните туристически материали го определят като район с все още недостатъчно развит туристически потенциал. Това го прави особено интересен за хора, които искат природа далеч от големите туристически тълпи

8. Коргалжин – царството на розовите фламинго

Казахстан не е първата страна, която човек свързва с фламинго, но Коргалжинският природен резерват е едно от местата, където тези птици могат да бъдат наблюдавани в дивата природа.

Резерватът включва солени и сладководни езера, влажни зони и степи и е част от обекта на ЮНЕСКО „Сарярка – степи и езера на Северен Казахстан“. Тези влажни зони са важна спирка по миграционните маршрути на множество птици.

Официалният туристически портал на Казахстан посочва розовите фламинго като един от символите на резервата и го препоръчва за екотуризъм и наблюдение на дивата природа.

Това е чудесна алтернатива на типичната представа за Казахстан като страна само на степи и планини.

9. Тамгали – хиляди древни петроглифи

Тамгали е едно от най-ценните археологически места в Казахстан. В скалите са издълбани около 5000 петроглифа, които представят животни, човешки фигури, ритуални сцени и символи. Най-старите изображения датират от втората половина на II хилядолетие пр.н.е.

Мястото е включено в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство през 2004 г. То обхваща 48 комплекса със скални рисунки, древни селища и погребални обекти.

Тамгали е особено интересно за туристи, които искат да видят Казахстан не само като природна, но и като археологическа дестинация.

10. Къзълкуп – червено-белият пейзаж на Мангистау

За финал – едно от по-малко познатите природни места на Мангистау: Къзълкуп. Пейзажът е характерен с редуващи се цветни седиментни пластове, които създават почти графични линии в пустинята.

Мястото е особено фотогенично при ниско слънце, когато релефът и цветовете изпъкват много по-силно. То е част от широкия набор от природни локации в Мангистау, които през последните години постепенно привличат повече приключенски туристи.

Защо си струва да посетите тези места?

Голямото предимство на Казахстан е огромното разнообразие на природата в рамките на една държава. Само в този списък виждаме пустинни каньони и солончаци, планини, влажни зони, археологически обекти и древни религиозни паметници.

Мангистау е идеален за приключенски пътувания и фотография – Бозжира, Ториш, Тузбаир и подземните джамии могат да се комбинират в по-дълъг маршрут от Актау. Официалният туристически портал дори предлага маршрути, които съчетават няколко от подземните джамии в региона.

Алтин-Емел пък съчетава пустинни пейзажи, Пеещия бархан и цветните планини Актау.

А ако предпочитате зелени планини и дива природа, Катон-Карагай предлага съвсем различно преживяване – Алтай, гори, реки, езера и алпийски пейзажи.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pexels, Pixabay