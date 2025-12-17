Затвор за извършител на кражба

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Бургас бе наложено наказание от 4 години и 3 месеца лишаване от свобода по отношение на Д.М.

Той е обвинен за това, че при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление е отнел противозаконно чужди движими вещи в размер на 3714 лева.

Престъплението е осъществено за времето от 13.09.2024 г. до 07.10.2024 г. в помещения на два адреса в гр. Бургас.

По време на разследването е установено, че подсъдимият е проникнал в имотите, използвайки техническо средство, срязвайки с него катинар.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим в затвор.

Присъдата на Районен съд-Бургас може да бъде обжалвана пред Окръжния съд в града.

