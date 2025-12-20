Задържан е мъж, присвоил над 3 200 000 лева

Служители на ОДМВР-Пловдив разкриха извършител на кражба в особено големи размери от болница в Пловдив.

По случая Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 52-годишен мъж.

Разследването започнало, след като на 8 декември била получена информация, че от каса в помещение на болнично заведение в Пловдив липсват 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка и 940 000 евро, с обща левова равностойност от 3 276 269 лева. Незабавно било образувано досъдебно производство, в рамките на което били извършени множество процесуални, следствени и оперативни дейности – разпитани са свидетели, направени са огледи на място, иззет и анализирани са видеозаписи, назначени са и необходимите експертизи. Събраните материали обосновават обвинението за кражба в големи размери, квалифицирана по съответните текстове на Наказателния кодекс.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. След цялостен анализ на доказателствата предстои преценка за внасяне в съда на искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Подробности по разследването бяха представени на съвместен брифинг на Областната дирекция на МВР – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares