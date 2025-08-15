Задържаха водач за причиняване на телесни повреди на полицаи и шофиране след употреба на алкохол в гр. Банско

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 269, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1; по чл. 131, ал. 2, т. 3, пр. 4, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 и по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Около 00,20 ч. на 14.08.2025 г., в гр. Банско, движещ се по ул. „Глазне“ лек автомобил, м. „Нисан“, бил спрян за проверка от служителите на РУ на МВР в града. Водачът му употребил сила, като блъснал автоконтрольора с превозното средство, за да го принуди да не я извършва. Непосредствено след това той ударил с вратата на колата и с ритник полицай в група „Охранителна полиция“.

Представителите на органа на реда успели да задържат нарушителя.

При проверка с техническо средство е констатирано наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух.

В хода на разследването самоличността на извършителя на деянията е установена – 24-годишният гражданин на Украйна О.Г.

С постановление на прокурор чужденецът е привлечен в качеството на обвиняем за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на МПС след употреба на алкохол.

Понастоящем О.Г. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

