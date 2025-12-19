Задържаха турчин за контрабанда на златни и платинени накити за 413 898 лв.

На 18.12.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ пристигнал лек автомобил с чужда регистрация.

В него пътували две лица. По метода „анализ на риска“ превозното средство и пътуващите в него лица били селектирани за щателна митническа проверка. По време на извършването й в джобовете на якето на пътника в моторното превозно средство – 45-годишния турски гражданин С.Ч., митническите служители намерили укрити 4 пакета с накити от бял и жълт метал. Според експертизата на вещото лице откритите 368,07 грама от накитите са от 14 и 18-каратово злато, а 32,70 грама са от платина. Общата стойност на укритите бижутерийни изделия е 413 898 лева.

Контрабандните златни и платинени накити са били задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор.

По разпореждане на Окръжна прокуратура Хасково турският гражданин С.Ч., на 45 г., е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 242 ал.1 б „Д“ от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково. Разследването по случая продължава.

