Задържаха турчин за държане с цел разпространение на кокаин за 72 675 лева

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем Ю.С., на 50 г., турски гражданин, за това, че на 01.09.2025 г. в склад в с. Мезек, обл. Хасково, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – кокаин с тегло 323 грама на стойност 72 675 лева – престъпление по чл.354а, ал.1 от Наказателния кодекс.

Ю.С. живеел в Република Турция и е турски гражданин. Преди време той наел склад в с. Мезек, обл. Хасково, където съхранявал обработени животински кожи. На 1 септември 2025 г. служители на Агенция „Митници“ извършили проверка в помещението. Те открили на пода в склада полиетиленов пакет с бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест реагирало на кокаин с тегло 323 грама.

На място пристигнал следовател от Окръжен следствен отдел към ОП-Хасково и бил извършил оглед на местопроизшествие, при който е иззето наркотичното вещество. Установено е, че Ю.С. е държал кокаина с цел разпространение.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес, 9 септември 2025 г., Окръжна прокуратура-Хасково ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

