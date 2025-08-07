Задържаха сириец, противозаконно подпомагал чужденци да пребивават в страната
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, противозаконно подпомагал чужденци да пребивават в страната.
На 05.08.2025 г. гр. София, обвиняемият Дж.А. подпомогнал седем граждани на Кралство Мароко да пребивават в страната в нарушение на закона – като им осигурил и предоставил помещение за ползване жилище в ж.к.“Овча купел“.
По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 5, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, Дж.А. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.