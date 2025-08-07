четвъртък, август 7, 2025
Задържаха сириец, противозаконно подпомагал чужденци да пребивават в страната

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, противозаконно подпомагал чужденци да пребивават в страната.

На 05.08.2025 г. гр. София, обвиняемият Дж.А. подпомогнал седем граждани на Кралство Мароко да пребивават в страната в нарушение на закона –  като им осигурил и предоставил помещение за ползване жилище в ж.к.“Овча купел“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 5, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.      

Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, Дж.А.  е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

