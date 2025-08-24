Задържаха шофьора на микробус, който избяга снощи в с. Лозенец

Гл. комисар Антон Златанов: Отчитаме значителен спад на мигрантския натиск

В резултат на успешни оперативно издирвателни действия 21-годишният чужд гражданин е заловен днес при опит да напусне района с такси. Автомобилът бил спрян за проверка на КПП-Караагач, на пътя за Бургас.

Припомняме, че около 19 часа вчера шофьорът не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в с. Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти.

Действията по разследването и пълното изясняване на случая продължават.

В сравнение с 2023г. най-тежката от мигрантски натиск година, към момента отчитаме силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността: за 8 месеца – от януари до август 2023г. предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000. За сравнение за същия период на тези година те са 9700 опита , като успяваме да задържим почти всички успели по някакъв начин да влязат в страната или които се опитват да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния, съобщи директорът на ГДГП гл. комисар Антон Златанов. Като цяло има общ спад на мигрантския поток и на опитите за преминаване, което се дължи на по-сигурната охрана на границата, по-доброто техническо обезпечаване с видеонаблюдение, автомобили и др., както и на активното ни сътрудничество с полицейските служби на съседните държави. Друг важен фактор е и засилената оперативна работа и дейността по разследване, така че трафикантите да не могат да функционират, допълни Антон Златанов и поясни, че само през миналата година съвместно с ГДБОП, ДАНС, под надзора на различни прокуратури, са неутрализирани 15 престъпни мрежи за трафик на мигранти и техните лидери вече са осъдени. Тази съвместна активна работа за противодействие на каналджийството, се отрази и на цената на „услугата“ и тя се повиши от 700 -1000 евро през 2023г. до 8 – 20 000 евро към момента, в зависимост от начина и условията на транспортиране. Когато преминаването през територията на България е лесно, и цената на услугата беше значително по-ниска, заяви Златанов.

