Задържаха шофьор за причиняване на катастрофа на пешеходна пътека, при което е загинала 73-годишна жена

Днес, 2 декември 2025 г., Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем А.А., на 28 г., за това, че на 01.12.2025 г. в село Момина Клисура, обл. Пазарджик, в посока на движение от гр. Костенец към гр. Белово, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Опел Астра“, нарушил правилото за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на 73-годишна жена.

Деянието е извършено на пешеходна пътека и водачът е избягал от местопроизшествието.

Престъплението е квалифицирано по чл. 343, буква „Б“, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

