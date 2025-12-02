вторник, декември 2, 2025
Последни:
Крими

Задържаха шофьор за причиняване на катастрофа на пешеходна пътека, при което е загинала 73-годишна жена

Редактор

Днес, 2 декември 2025 г., Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем А.А., на 28 г., за това, че на 01.12.2025 г. в село Момина Клисура, обл. Пазарджик, в посока на движение от гр. Костенец към гр. Белово, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка  „Опел Астра“, нарушил правилото за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на 73-годишна жена.

Деянието е извършено на пешеходна пътека и водачът е избягал от местопроизшествието.

Престъплението е квалифицирано по чл. 343, буква „Б“,  ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Интересно от мрежата

Вижте още

Съдят жена за причиняване на телесна повреда на учител и за хулиганство

Редактор

Задържаха двама наркодилъри

Редактор

Задържаха мъж за опит за грабеж, придружен с опит за убийство

Редактор

Pin It on Pinterest