Задържаха под стража мъж, обвинен в изработване и плащане с фалшиви евро в Шумен

В дома на 41-годишния обвиняем са открити още 54 неистински банкноти на обща стойност над 3200 евро, както и материали за изработването им

Окръжният съд в Шумен наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на 41-годишен мъж, обвинен в три престъпления, свързани с изготвянето и прокарването в обращение на подправени парични знаци.

Мярката е постановена по искане на Окръжна прокуратура – Шумен.

Според предоставената информация случаят е разкрит, след като на 26 септември 2026 г. мъжът платил покупките си в магазин в Шумен с неистинска банкнота с номинал 20 евро.

Открили още 54 неистински банкноти в дома му

При последвалите процесуално-следствени действия в жилището на обвиняемия били намерени още 54 неистински банкноти с различен номинал. Общата им равностойност надхвърля 3200 евро.

Разследващите са открили също материали и приспособления, предназначени за изработването на фалшивите парични знаци.

В хода на разследването е установено, че в периода от 14 до 26 септември 2026 г. обвиняемият лично е изготвил неистинските банкноти.

Мъжът е многократно осъждан

При определянето на мярката за неотклонение съдът е взел предвид и съдебното минало на 41-годишния Т.П.

По данни на прокуратурата той е многократно осъждан за различни престъпления както в България, така и в Германия. Последното му осъждане е от 2025 г.

Разследването по случая продължава.

Определението на Окръжния съд в Шумен не е окончателно и подлежи на въззивна проверка от Апелативен съд – Варна.