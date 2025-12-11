четвъртък, декември 11, 2025
Задържаха под стража мъж, нанесъл телесна повреда на жена и й се заканил с убийство с нож

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 37-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена и й се заканил с убийство с нож.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 08.12.2025 г. в кв. „Овча Купел“ в гр. София, обвиняемият В.Д. е притискал главата на жената, с която се намира във фактическо съпружеско съжителство, и я е хапал по лицето и тялото. Той й е причинил множество кръвонасядания и травматични отоци по лицето, както и охлузвания. Вследствие на това, обвиняемият е нанесъл телесна повреда на пострадалата.

В същото време В.Д. й се заканил с убийство, като й казал: „Ей сега ще те приключа“, докато я държал за шията, след което взел кухненски нож и го насочил към нея.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и чл.144, ал.3, т.1 и т.3 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор В.Д. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

