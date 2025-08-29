Задържаха обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда на мъж

По досъдебно производство на Районна прокуратура-Благоевград две лица са привлечени в качеството на обвиняеми за причиняване на средна телесна повреда.

Делото се води за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено, че З.Д. изградил навес на етажа си в гр. Сандански, който навлизал с около 35-40 см в имота на неговия съсед Ю.Т.

Това предизвикало напрежение и подадена жалба от Ю.Т. до Община Сандански, като по същата била извършена проверка от компетентните органи.

На 28.08.2025 г. двамата се срещнали. З.Д. изразил недоволството си от действията на съседа и му нанесъл два юмручни удара в областта на лицето.

За случилото се Ю.Т. подал сигнал на телефон за спешни случаи 112.

Вечерта на същия ден, след възникнал спор, близките на Ю.Т. – С.Ф. и И.Т., нападнали З.Д. на улица „Зарово“ в гр. Сандански. Двамата му нанесли множество удари с дървен предмет, ръце и крака.

В резултат на побоя пострадалият З.Д. изгубил съзнание и бил транспортиран първо в МБАЛ „Югозападна болница“ – Петрич, а впоследствие в реанимацията в УМБАЛ „Света Анна“ – София.

Според първоначалните данни пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура-Благоевград обвиняемите С.Ф. и И.Т. са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

Facebook

Twitter



Shares