Задържаха обвиняем, нанесъл тежка телесна повреда на възрастен мъж

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 39-годишен мъж, нанесъл тежка телесна повреда на 67-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15.11.2025 г. в късния следобед в заведение в гр. Бухово, обвиняемият Б.Б. е нанесъл удари с юмруци и ритници по лицето и главата на мъжа. Вследствие на това той му е причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянна слепота с едното око.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.128, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор Б.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

