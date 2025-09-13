Задържаха обвиняем, нанесъл средна телесна на мъж по хулигански подбуди в магазин на летище „Васил Левски“

събота, септември 13, 2025
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 54-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди. 

На 13.09.2025 г. в търговски обект на Терминал 1 на летище „Васил Левски“, обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131,ал.1,т.12, врл. 1л. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. 

С постановление на дежурен прокурор Е.К. е задържан за срок до 72 часа. 

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

