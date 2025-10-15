Задържаха младеж за грабеж над непълнолетно момче, при който му е нанесен побой

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишен младеж за грабеж над 15-годишно момче.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13.10.2025 г. около 15,30 часа на ул. „Владимир Минков – Лотко“ в гр. София, обвиняемият Ж.Х. като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на действията си, е отнел чанта с документи, вещи и 65 лева от 15-годишно момче. Ж.Х. е използвал за това сила – нанесъл е множество удари на момчето в главата и тялото.

Обвиняемият е действал в съучастие с малолетно момче, което по смисъла на закона не носи наказателна отговорност за действията си и спрямо него ще бъде сезирана Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.К. е задържан за срок до 48 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

