Задържаха младеж за грабеж на 71-годишен мъж

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 21-годишен младеж за грабеж на 71-годишен мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.11.2025 г. на ул. „Кукуряк“ в гр. София, обвиняемият Г.К. е отнел чанта със 100 лева и документи в нея, като за целта е употребил сила – издърпал чантата от ръцете на възрастния мъж.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Г.К.

