Задържаха мъж за упражнено домашно насилие, принуда и нарушена заповед за защита от домашно насилие

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем Р.П., на 40 г. за това, че на 14.09.2025 г. гр. Стара Загора в условията на домашно насилие е причинил на 36-годишната си бивша съжителка телесна повреда, довела до разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал.1, вр. чл. 130, ал.1 от Наказателния кодекс.

Р.П. е обвинен и за това, че на 14.09.2025 г. в гр. Стара Загора не е изпълнил съдебна заповед за защита от домашно насилие, с която му е забранено да доближава същата жена на разстояние по-малко от 50 метра, както и жилището, в което живее – престъпление по чл. 296, ал.1 от Наказателния кодекс.

Спрямо Р.П. е повдигнато обвинение и за това, че на 14.09.2025 г. в гр. Стара Загора е принудил жената да претърпи нещо противно на волята й, като е употребил за това сила и деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 143, ал.3, вр. с ал.1 от Наказателния кодекс.

На 14 септември 2025 г. в гр. Стара Загора Р.П. причакал 36-годишната жена, с която преди живеел на семейни начала, пред жилището й. Той й нанесъл побой, съборил я на земята, след което й взел мобилния телефон, за да провери проведените разговори и съдържанието на изпратените по приложенията съобщения. Подаден е бил сигнал на тел. 112.

Р.П. е бил установен и задържан от полицейските служители. Той и преди е упражнявал физическо и психическо насилия спрямо пострадалата жена.

По искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

