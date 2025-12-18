Задържаха мъж за притежание и отглеждане на наркотици

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем К.М., на 47 г., по три обвинения.

Първото обвинение е за това, че на 27.10.2025 г. в гр. Казанлък без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – марихуана 363,99 гр, на обща стойност 7279 лева. Престъплението е квалифицирано по чл. 354а, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс.

Второто обвинение е за това, че от лятото на 2025 г. до 27.10.2025 г. в гр. Казанлък в жилището си е отглеждал 15 растения марихуана на обща стойност 2214 лв. Престъплението е квалифицирано по чл. 354в, ал.1 от Наказателния кодекс.

Третото обвинение е за това, че от неустановена дата до 27.10.2025 г. в гр. Казанлък, в жилището си е държал с цел засяване и отглеждане на растения от рода на конопа следните вещи: палатка, лампа, вентилатор и др., което представлява приготовление за отглеждане на такъв вид растения. Престъплението е квалифицирано по чл. 356а, ал.1 от Наказателния кодекс.

На 27.10.2025 г. е било извършено претърсване в жилището на К.М. в гр. Казанлък и в едно от помещението е била открита разпъната палатка с 15 растения коноп, лед лампи и др. вещи, предназначени за отглеждане на марихуана. Отделно в два кашона била открита и суха марихуана. Изготвената физико-химична експертиза показала, че са наркотични вещества.

В началото на 2025 г. К.М. е осъждан с условна присъда за държане на наркотични вещества.

С постановление на наблюдаващия прокурор К.М. е бил задържан за срок от 72 часа.

Днес, 18 декември 2025 г., Районна прокуратура-Стара Загора внесе в съда искане за определяне мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо К.М.

