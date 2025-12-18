четвъртък, декември 18, 2025
Последни:
Крими

Задържаха мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи

Редактор

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София, обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи – 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Интересно от мрежата

Вижте още

Съдят обвиняем за престъпления, извършени в условията на домашно насилие

Редактор

18 години затвор за извършител на жестоко убийство

Редактор

Иззети са над 1000 опаковки с лекарства и медикаменти, продавани незаконно в търговски обект в Ловеч

Редактор

Pin It on Pinterest