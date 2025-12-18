Задържаха мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София, обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи – 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

