Задържаха мъж за кражба на пари от офис за разплащане и парични преводи

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 25-годишен мъж за кражба на пари от офис за парични преводи.

На 02.08.2025 г. в гр. София обвиняемият М.Б. влязъл в офис за разплащане на парични средства и откраднал от него 3328 лева. Деянието е извършено повторно, след като М.Б. вече е осъждан за идентично престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 7, и т 4, вр чл. 194 ал.1, вр чл. 28 ал.1 от НК, за което се предвижда налагане на наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

