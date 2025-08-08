петък, август 8, 2025
Крими

Задържаха мъж за кражба на пари от офис за разплащане и парични преводи

Редактор

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 25-годишен мъж за кражба на пари от офис за парични преводи.

На 02.08.2025 г. в гр. София обвиняемият М.Б. влязъл в офис за разплащане на парични средства и откраднал от него 3328 лева. Деянието е извършено повторно, след като М.Б. вече е осъждан за идентично престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195  ал. 1 т. 7, и т 4, вр чл. 194 ал.1, вр чл. 28 ал.1 от НК, за което се  предвижда налагане на наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

