Задържаха мъж за кражба на автомобил

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж за кражба на автомобил.

На 08.06.2025 г. около 07,40 часа от паркинг на автокъща в гр. София, обвиняемият Я.Д. откраднал лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „Айоник 5“, от владението на О.Д.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.195, ал. 1, т. 12 вр. чл. 194, ал.1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

Я.Д. е осъждан за идентични деяния. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Facebook

Twitter



Shares