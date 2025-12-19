петък, декември 19, 2025
Задържаха мъж за извършена кражба на пари в големи размери – 3 276 269 лева от болница в Пловдив

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Н.Й., на 52 г., за това, че на 08.12.2025 г., в гр. Пловдив, от болнично заведение, чрез използване на техническо средство – ключ, е отнел чужди движими вещи – пари – 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева, и 940 000 евро с левова равностойност  1 916 713  лева, всичко на обща стойност 3 276 269 лева, от владението на А.С., без негово разрешение, с намерение противозаконно да ги присвои.

Кражбата е в големи размери. Престъплението е квалифицирано по чл. 195, ал.2, вр. ал. 1, т.4, пр.2, вр. чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По досъдебното производство са  извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, огледи на местопроизшествие, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи и др.

Обвиняемият Н.Й. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички материали по делото предстои да се направи преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

