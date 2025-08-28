Задържаха мъж за измама с бързи кредити

Районна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем Д.М., на 28 г., за това, че в периода от 13.06.2025 г. до 23.08.2025 г. в гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, и в гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач с неустановено по делото лице, с цел да набави имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у трима пострадали и с това им причинил имотна вреда в общ размер на 2247,94 лева.

Престъплението е квалифицирано по чл. 209, ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. чл. 26, ал.1 от Наказателния кодекс.

До момента е установено, че се касае за измами при кандидатстване за отпускане на бързи кредити. Това е ставало чрез различни уеб сайтове, предлагащи такива услуги. След проведена комуникация по интернет с неустановени лица, пострадалите са били уведомявани, че са одобрени за предоставяне на заем в искания размер. За да ги получат трябвало да да преведат по различни сметки суми между 120 и 530 лева за изготвяне на договор, превод на документи и заверката им. След превеждане на исканите суми комуникацията с пострадалите лица е била преустановявана, а уеб сайтовете, през които са кандидатствали за кредит, са били изтривани.

В хода на разследването по производството са били проведени разпити на свидетели, чиито показания са необходими за разкриване на обективната истина и за изясняване на фактическата обстановка. Изискани и приложени са били относими справки. Назначени и изготвени са експертизи. Извършени са претърсвания и обиск.

Активната работа по установяване на цялостната престъпна дейност на лицата, които са участвали в извършване на престъплението, продължава в рамките на досъдебното производство. Установяват се и други пострадали лица.

Обвиняемият Д.М. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои Районна прокуратура-Стара Загора да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

