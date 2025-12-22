Задържаха мъж в опит за контрабанда на над 82 кг марихуана

Спрямо 50-годишен български гражданин, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Русе за контрабанда на над 82 килограма марихуана, бе взета мярка „задържане под стража“, след като искането на наблюдаващия прокурор бе уважено от съда.

Днес, 22.12.2025 г., Окръжна прокуратура-Русе, съвместно с представители на ТД Митница-Русе изнесоха допълнителна информация по случая със задържания на 17.12.2025 г. И.С., който пренесе през границата на страната над 82 кг марихуана на стойност над 1 300 000 лева. В брифинга взеха участие окръжният прокурор на Русе – Радослав Градев, наблюдаващият прокурор Стилиян Грозев, директорът на ТД Митница-Русе – Володя Петров, и Ангел Боянов – началник сектор „Борба с наркотрафика“ към ТД Митница-Русе.

Престъплението е установено в района на мостовото съоръжение „Дунав мост“ при гр. Русе, като на 17.12.2025 г. около 23,30 часа извършителят е влязъл в Република България от Република Румъния. На случаен принцип митническите служители са извършили първоначален оглед и проверка на превозното средство, след което същото било отклонено и е била извършена щателна проверка на автомобила и товара. Наркотикът с общо тегло 82,3 килограма е бил укрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която 50-годишният И.С. е пренасял с управляван от него товарен микробус. Марихуаната е била изключително добре и професионално опакована в общо седемдесет и три пакета, разпределени в четири метални панела.

На база събраните доказателства Окръжна прокуратура-Русе е привлякла шофьора на автомобила в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 242, ал. 4 вр. 2 от НК – за пренасяне през границата на страната на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер до 300 000 лева.

На 19.12.2025 г. Окръжен съд-Русе разгледа искането на наблюдаващия прокурор за вземане на най-тежката мярка „задържане под стража“ по отношение на И.С. и го уважи. Съдът бе категоричен, че въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Велико Търново. Понастоящем лицето е настанено в Сектор „Арести“ при РС „Изпълнение на наказанията“.

На брифинга бяха изнесени допълнителни данни за изтеклата година, от които стана ясно, че въпреки промяната на организацията на граничния контрол, служителите на ТД Митници-Русе отчитат повече установени случаи и по-големи количества задържани и иззети наркотични вещества спрямо 2024 г. Установен е и ръст на задържаните акцизни стоки и нерегламентираният внос на горива.

