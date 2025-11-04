Задържаха мъж, шофирал след употреба на алкохол и реализирал ПТП с паркирани автомобили на бул. „Витоша“

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и реализирал ПТП с паркирани автомобили на бул. „Витоша“ в гр. София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 02.11.2025 г. около 19,45 часа обвиняемият Ф.М. шофирал лек автомобил, марка „БМВ”, по ул.“Витошка“ в гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,52 на хиляда, установено с химическо изследване. При управление на лекия автомобил, обвиняемият нарушил правилата за движение по пътищата, като не съобразил скоростта и реализирал пътно транспортно произшествие с паркираните коли на пътното платно на бул.“Витоша“. Ф.М. по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на собствениците на ударените автомобили.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 343б, ал. 1 от НК и по чл. 343, ал. 1, б. „А” вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ф.М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

