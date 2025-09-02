вторник, септември 2, 2025
Последни:
Крими

Задържаха мъж с над килограм наркотици

Редактор

В хода на специализирана полицейска операция за противодействие разпространението на наркотични вещества, на 30 август, в ж.к. „Люлин“  за проверка е спрян 34-годишен мъж, за когото служителите имали предварителна информация, че разпространява забранени субстанции.

При последвали претърсвания в дома му са намерени и иззети 431 грама амфетамин, близо 10 грама екстази и 610 грама марихуана. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 А от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, на мъжа е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 лева.

