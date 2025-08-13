Задържаха мъж, противозаконно лишил жена от свобода и й нанесъл телесна повреда

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, противозаконно лишил от свобода жената, с която живее на съпружески начала и й нанесъл телесна повреда.

За времето от 09.08.2025 г. до около 20,00 часа на 11.08.2025 г. в апартамент в гр. София, обвиняемият Н.В. противозаконно лишил от свобода С.М. и възпрепятствал възможността й да напусне дома му.

На 11.08.2025 г. около 17,00 часа, С.М. нанесъл на жената множество удари с юмруци в главата и с ритници в тялото и й причинили лека телесна повреда. Деянията се извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 142а, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 93, т. 31 от НК и по чл. 131, ал.1, т.5а, вр.чл.130, ал.1, вр.чл.93, т.31 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор Н.В. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

