Задържаха мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18.10.2025 г. на ул. „Равен“ в гр. София обвиняемият О.А. противозаконно е подпомагал петима граждани на Мароко като ги е превозвал с лек автомобил „Фолксваген“. О.А. е шофирал лекия автомобил след употреба на кокаин, доказано с „Дръг тест 5000“.

Обвиняемият се е опитал да избяга от полицейска проверка като не се е подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от полицейски служители, а вместо това ускорил скоростта и в резултат самокатастрофирал в метален стълб.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 281, ал. 2, т. 1, т. 5 и т. 7 вр. ал. 1 НК и по чл. 343б, ал. 3 НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият О.А. е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 20.10.2025 г., прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Facebook

Twitter



Shares