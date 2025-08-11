понеделник, август 11, 2025
Крими

Задържаха мъж непостредствено след кражба на микробус

Тази сутрин около 10.50 ч. бил получен сигнал на телефон 112 за противозаконно отнет микробус в центъра на столицата.

Собственикът му разказал, че докато зареждал търговски обект, някой се е качил зад волана и подкарал превозното средство. 

Незабавно били предприети заградителни мероприятия от служители на сектор „Специализирани полицейски сили“ и техни колеги от Пето РУ и за минути противозаконно отнетият автомобил е задържан в района на летището – Терминал 2, заедно с извършителя – 36-годишен мъж, известен на полицията. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 346 от НК. Предстои доклад на материалите в Софийска районна прокуратура.

