Задържаха мъж непостредствено след кражба на микробус

Тази сутрин около 10.50 ч. бил получен сигнал на телефон 112 за противозаконно отнет микробус в центъра на столицата.

Собственикът му разказал, че докато зареждал търговски обект, някой се е качил зад волана и подкарал превозното средство.

Незабавно били предприети заградителни мероприятия от служители на сектор „Специализирани полицейски сили“ и техни колеги от Пето РУ и за минути противозаконно отнетият автомобил е задържан в района на летището – Терминал 2, заедно с извършителя – 36-годишен мъж, известен на полицията. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 346 от НК. Предстои доклад на материалите в Софийска районна прокуратура.

Facebook

Twitter



Shares