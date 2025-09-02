вторник, септември 2, 2025
Последни:
Крими

Задържаха извършители на кражба от бижутериен магазин

Редактор

С постановление на прокурор от Районна прокуратура-Кюстендил, Териториално отделение-Дупница, в качеството на обвиняеми са привлечени 18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. по досъдебно производство за извършена кражба от бижутериен магазин в гр. Дупница.

Спрямо двамата са събрани достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление. До разкриването на извършителите на деянието се е стигнало в резултат на проведени специализирани оперативно-издирвателни действия на криминалисти от РУ на МВР гр. Дупница.

Установено е, че около 18,00 ч. на 26.08.2025 г. от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия на ул. „Николаевска“ в града били отнети златни накити от маскирани лица. За извършване на деянието крадците използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект задействали устройства, отделящи дим. Незабавно след отнемането на подложка със златни синджири напуснали местопрестъплението.

Обвиняемите И.Б. и Ж.Б. са от гр. Дупница. Понастоящем те са задържани с постановление на прокурор за срок до 72 часа. Отнетите от тях накити са иззети заедно с част от екипировката и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Общата стойност на предмета на престъплението – 22 броя златни синджири, с тегло 65,53 грама, 14 карата, проба 585, възлиза на е 11 140,10 лева.

Предстои утре, 03.09.2025 г., прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

Интересно от мрежата

Вижте още

Задържаха 57-годишен мъж за държане на марихуана с цел разпространение и за отглеждане на 1309 растения в крайпътна постройка

Редактор

Софийска районна прокуратура задържа обвиняем, наръгал с нож мъж на бул. „Цариградско шосе“

Редактор

РП – Стара Загора разследва имотна измама спрямо 79-годишна жена, пострадала при пътнотранспортно произшествие

Редактор

Pin It on Pinterest