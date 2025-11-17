Задържаха двама служители на митническите бюра в София и Драгоман

Разследването на корупция срещу длъжностни лица, контрабанда на стоки и пране на пари от престъпна дейност продължава

ГДБОП проведе разследване и специализирана полицейска операция по пресичане дейността на престъпен сговор с участието на длъжностни лица – служители на митническо бюро Драгоман и митническо бюро София – Запад. Операцията е проведена на 13 ноември, под надзора на Окръжна прокуратура – София.

В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че противоправната дейност е осъществявана посредством представители на търговски дружества и митнически агенти, които са имали различна роля в схемата за заобикаляне на митнически задължения при внос на различни видове стоки – престъпление по чл. 321, ал. 6 във връзка с чл. 301, ал. 2 и ал. 1 НК. Това е ставало чрез заверяване на документи с невярно съдържание, предварително съгласуване на оформени документи по начин, с който се спестяват митнически сборове и ДДС или чрез неизвършване на документална и физическа проверка на декларираните стоки, обикновено с неясен произход – китайско или турско карго. Според събраната информация, в замяна на осъществената услуга, митническите служители са получавали системно парични суми за осъществяването на бързото и безпрепятствено преминаване на вносните стоки и формално преглеждане на предоставените документи с невярно съдържание. Документирането на дейността на организираната престъпната мрежа е започнало през ноември 2024 г. и продължава и към момента. Установени са ролите на участниците, потоците на паричните средства и тяхното инвестиране.

Трима души са задържани в хода на операцията на антимафиотите за 24 часа по Закона на МВР. Двама са служители на митнически бюра. Единият е арестуван в работния му кабинет и в момент на получаване на неследваща му се облага в размер на 1000 лева. Оставането му в ареста е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнато му е обвинение за престъпление по смисъла на чл.301, ал. 1 НК.

При действията по разследването са извършени 4 обиска на лица, претърсване на 5 служебни и домашни адреса и 2 автомобила.

Иззети са парична сума в брой в лева и евро на стойност над 110 000 лева, 36 инвестиционни монети, близо 10 електронни устройства и документи, имащи отношение към разследваната дейност.

Подробности за разследването и предприетите полицейски действия съобщиха на брифинг в Окръжна прокуратура – София главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, Наталия Николова, окръжен прокурор на ОП-София и Пламен Павлов – зам.-директор на Агенция „Митници“.

Facebook

Twitter



Shares