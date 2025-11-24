Задържаха двама младежи за грабеж на мъж, при който е нанесен побой

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама младежи – на 15 г. и на 20 г., за грабеж на 28-годишен мъж, при който е нанесен побой.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21.11.2025 г. около 15,00 часа в кв. „Христо Ботев“ в гр. София, обвиняемите Г.К. и М.П. в паркиран лек автомобил „Мерцедес“ са отнели сумата от 2000 лева от владението на мъж. За целта Г.К. е опрял нож в гърлото на потърпевшия, докато М.П. му е нанасял удари с ръце по рамото и слепоочията.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на прокурор обвиняемите са били задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Г.К. и М.П. Състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

